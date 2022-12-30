Скончался король футбола Пеле

Накануне, 29 декабря, ушёл из жизни трёхкратный чемпион мира футболист Пеле. Ему было 82 года. Несколько дней назад состояние спортсмена ухудшилось, он успел попрощаться с семьёй. В бразильском новостном портале G1 рассказали, что смерть футболиста наступила в 15:27 из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака.

Ранее, 29 ноября, Пеле был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Врачи диагностировали почечную и сердечную недостаточность, спутанность сознания, из-за которой он не мог самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле проходил химиотерапию. В сентябре 2021 года у него диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой в апреле этого года он был госпитализирован для продолжения курса химиотерапии. Помимо этого, у бывшего игрока сборной Бразилии были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигравший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). В финальных турнирах чемпионата мира он провёл в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе 3 — в победных финалах. Всего за сборную Бразилии он забил 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 год). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторён Неймаром. Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК. Португальский нападающий Криштиану Роналду, выразив свои соболезнования семье футболиста, назвал Пеле «королём футбола», пишет Sport24.