Скончался директор тагильской школы № 7 Игорь Васильев

Вчера, 19 февраля, на 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался директор школы № 7 Нижнего Тагила Игорь Васильев. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

«Благодаря опытному, чуткому руководству Игоря Павловича школа входит в число лучших образовательных учреждений района, города и области. Талант руководителя, доброта, интеллигентность, готовность прийти на помощь находили благодарный отклик в сердцах единомышленников», — рассказывают коллеги Васильева.

По словам близких, Васильеву провели 17 курсов химиотерапии, в перерывах между которыми он возвращался в школу.

Игорь Васильев — педагог с 40-летним стажем, он начинал карьеру учителем технологии в школе № 70. В 1997 году возглавил школу № 7, которая в 2013 году стала лучшей в Дзержинском районе. Почётный работник общего образования РФ. Награждён грамотами и благодарственными письмами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, управления образования мэрии Нижнего Тагила.

Прощание с Игорем Васильевым состоится 22 февраля в 12:30 в большом зале «Реквиема» на ул. Челюскинцев, 47.