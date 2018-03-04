Скончался бывший замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович

В Екатеринбурге на 61 году жизни скончался Евгений Липович, который работал заместителем главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии с ноября 2007 года по февраль 2017 года. Об этом АН «Между строк» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Глава региона Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования всем родным, друзьям и коллегам Липовича.

«Из жизни ушёл умный, деятельный человек, талантливый, уважаемый руководитель, опытнейший профессионал своего дела. Большая часть жизни и трудового пути Евгения Ефимовича были неразрывно связаны со Свердловской областью, он был её искренним патриотом и выдающимся гражданином. Все, кто знал Евгения Липовича, запомнят его как отзывчивого человека, доброжелательного, интеллигентного собеседника, надёжного товарища, верного своему слову», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

В пресс-службе екатеринбургской администрации о причинах смерти Липовича не сообщают. По данным Ura.ru, причиной смерти мог стать рак, источников Znak.com – «сердце или тромб».

Евгений Липович родился 9 января 1958 года в Приморском крае, окончил Уральский политехнический институт по специальности «инженер-механик», служил в армии и работал в Орске на комбинате «Южуралникель». С конца 1980 годов он работал на Заводе керамических изделий Свердловска (затем и Екатеринбурга), который возглавлял с 1994 по 2007 годы. Под его руководством предприятие совершило технологический прорыв. Также Липович был президентом Ассоциации строителей Екатеринбурга.

Во время работы в должности замглавы администрации, стал одним из идеологов реформы маршрутной сети общественного транспорта. По данным Znak.com, внедрить новую сеть планировалось летом 2017 года, однако из-за мощного общественного резонанса глава администрации города Александр Якоб перенес её на 2019 год. Тогда же стало известно об увольнении Евгения Липовича по собственному желанию. Он перешёл на пост советника гендиректора ПАО «Завод керамических изделий».