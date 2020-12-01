«Скончалась в больнице». В Нижнем Тагиле 83-летняя женщина попала под колёса автомобиля, когда переходила дорогу вне пешеходного перехода

В Нижнем Тагиле 83-летняя женщина попала под колёса автомобиля, когда решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм тагильчанка скончалась в больнице.

ДТП произошло днём 1 декабря на Вагонке. 34-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по проспекту Вагоностроителей и возле дома № 20б сбил пенсионерку, которая не дошла до пешеходного перехода несколько метров и решила перейти дорогу не по правилам ПДД. В результате аварии женщину увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы. Вечером сотрудникам Госавтоинспекции сообщили, что женщина скончалась.

В отделе пропаганды ГИБДД также рассказали, что мужчина управляет автомобилем с 2017 года. Только в этом, 2020 году тагильчанин 9 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Выяснилось, что он также не оплачивал штрафы, за что его привлекли к административной ответственности.

В Госавтоинспекции напоминают, что переходить дорогу нужно в строго установленных местах. Кроме того, прежде чем начать движение, пешеход должен убедиться в безопасности. Только за 4 дня сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле оштрафовали 280 пешеходов, переходивших дорогу не по правилам дорожного движения.