Скандально известный московский бизнесмен Сергей Гуськов в ответ на требование привлечь его к ответственности по долгам при строительстве цехов в технопарке «Богословский» в Краснотурьинске обвинил государственный Фонд развития промышленности в коррупции

Московский бизнесмен Сергей Гуськов обвинил ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (он же Фонд развития промышленности) в коррупции. Об этом он заявил в конце августа на одном из заседаний Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, основной повесткой которого было привлечение предпринимателя к субсидиарной ответственности за пропавшие бюджетные миллионы при строительстве в Краснотурьинске технопарка «Богословский».

Напомним, история началась ещё в конце 2012 года, когда на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске закрылся плавильный цех и было уволено большое количество рабочих. Для поддержки экономической стабильности севера Свердловской области и привлечения инвестиций город был объявлен территорией опережающего развития (что предоставляло местному бизнесу налоговые льготы). Через Фонд развития моногородов и Внешэкономбанк свердловские власти планировали получить не меньше 70% от суммы, необходимой для строительства инженерной инфраструктуры будущего технопарка «Богословский». Парк должен был объединить 12 инвестиционных проектов. Наиболее амбициозным был бизнес Сергея Гуськова, который планировал разместить здесь два крупных производства, вложив при этом более 10 млрд рублей. На этом этапе предприниматель начал позиционироваться областными властями как «якорный резидент» технопарка, а его компания «Энергетические проекты — Краснотурьинск» даже стала акционером управляющей компании индустриального парка.

В 2014 году при подготовке проектной документации внеплощадочной инфраструктуры технопарка компания, фактическое управление которой через третьих лиц осуществлял Гуськов, отдала часть работ в субподряд местному ООО «Комплексные инженерные изыскания в строительстве» («КИИС») и предпринимателю Вадиму Коковину. Несмотря на выполнение всех обязательств со стороны партнёров, Гуськов отказался платить, при этом сумма задолженности перед проектантами составила более 8 млн рублей.

Несмотря на это, власти региона в тот период продолжили сотрудничество с Гуськовым, а Фонд развития промышленности даже выделил подконтрольной бизнесмену компании «Эпсилон» заём на сумму 500 млн рублей. В течение некоторого времени «Эпсилон» активно отчитывался за израсходованные средства, но после проверки выяснилось, что строительство на базе промышленного парка «Богословский» никто так и не начинал. Проценты за пользование кредитом компания платить также отказалась.

Сегодня фонд через суд добивается возврата займа. Заявление было подано в адрес мажоритарного акционера Александра Севастьянова и бывшего топ-менеджера и совладельца компании «Русэкспертиза» (управляла «Эпсилоном») Сергея Гуськова. Сам технопарк «Богословский» погряз в судебных разбирательствах, пытаясь вывести УК технопарка из под контроля Гуськова (его компании принадлежит треть активов УК) и передать управление администрации Краснотурьинска.

По версии истца, Севастьянов и Гуськов, представляющие компанию «Эпсилон», вместо того, чтобы строить механообрабатывающий цех стоимостью более миллиарда рублей, выводили сотни миллионов на подконтрольные фирмы, а затем оформляли банкротство. Сам Гуськов все обвинения в свой адрес отрицает и считает, что Фонд умышленно мешал ему развивать производство.

«Я совершенно не понимаю, что конкретно я нарушил и за что ответчик пытается привлечь меня к субсидиарной ответственности, — заявил на суде Сергей Гуськов. — На одном из предыдущих заседаний я называл девять конкретных действий, которые представители фонда совершили, чтобы проект не состоялся. На каждом из этих девяти этапов можно было принять правильное решение. Фонд самостоятельно вырабатывает условия сделки. Все сметные работы, которые присутствуют в проекте, проверялись фондом, все расходы структурированы изначально на уровне подписания договора. Соответственно, и далее он точно так же квалифицированно учувствовал в управлении проектом, блокируя поставку оборудования. Мне кажется, любому человеку понятно, что производственный проект без оборудования невозможен. Ты не можешь производить продукцию, если тебе не на чем её изготовить. На мой взгляд, не имелось никаких оснований так поступать, кроме какой-то предвзятости, мотивированной какими-то иными экономическими соображениями, о которых тоже изложено в материалах дела, связанными с заключением договора с Институтом финансового развития бизнеса, что по факту является легальной взяткой, это уже прямым текстом можно сказать… Всё, что происходит сейчас, — это попытка переложить ответственность с плеч профессионалов на простых людей. Фонд развития промышленности в лице экспертного совета заблокировал возможность приобретения основного производственного оборудования. Подтверждение имеется в материалах дела. Я повторюсь, что всё это было сделано с целью получения вознаграждения по, я прямо скажу, коррупционному договору».

На сегодняшний день крупнейшим реализованным проектом в рамках индустриального парка стал Богословский кабельный завод. Помимо него, на этапе реализации находятся проекты ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» (рудообрабатывающее предприятие) и мусоросортировочный завод «Рифея». На территории технопарка своё производство запускает ООО «Химколор», специализирующееся на безотходном выпуске композиционного пигмента. Как отмечает издание «Вечерний Краснотурьинск», по результатам проведённой проверки на июнь 2022 года только 3 из 11 резидентов индустриального парка признаны соответствующими всем требованиям, а реальное количество созданных рабочих мест на «территории опережающего развития» и вовсе составляет 45 вместо заявленных в отчётах 595 (изначально на данном этапе планировалось создание 2500 рабочих мест).