Скандал в Екатеринбурге: физрук поставил двойку школьнику, который не смог посмотреть «Движение вверх»

Ученик школы № 53 в Екатеринбурге получил двойку по физической культуре за то, что не смог ответить на вопросы по фильму «Движение вверх», написал в Facebook отец его одноклассника Роман Исхаков.

В качестве домашнего задания класс попросили посмотреть фильм и рассказать про методы спортивной мотивации.

«То есть, ещё раз, задание по физкультуре — посмотреть фильм и рассказать про то, как стать чемпионом. У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: "Ну надо было найти выход"», — поделился Роман Исхаков.

По информации Ura.ru, в школе уже знают о случившемся и даже уже отменили двойку ребёнка. Уточняется, что домашнее задание дал молодой учитель, который работает в школе второй год и не знаком со всеми особенностями образовательного процесса. По информации руководства, ему сделали замечание.

Фильм «Движение вверх», выпущенный в 2017 году, рассказывает о победе баскетбольной сборной Советского Союза на мюнхенской Олимпиаде. Картина была раскритикована вдовами баскетболиста Александра Белова и тренера сборной СССР Владимира Кондрашина. Женщин возмутило, что в сценарии без их согласия демонстрируется множество подробностей из частной жизни спортсменов. Кроме того, они заявляли о наличии в ленте «недостоверных сведений о заболевании Белова». Распространение фильма пытались остановить через суд.