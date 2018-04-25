Скалодром как в Мельбурне и мультиспортивный зал появятся в легкоатлетическом манеже Путина в Нижнем Тагиле

В тагильском легкоатлетическом манеже, строительство которого одобрил президент РФ Владимир Путин, планируется открыть мультиспортивный зал, а также скалодром олимпийской подготовки. Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских рассказал о проекте в эфире муниципального канала «Тагил-ТВ».

«Это мультиспортивный объект, где будет многофункциональный зал для занятий игровыми видами спорта — и беговыми, и техническими, и легкоатлетическими, — манеж. И самое главное — то, чего в городе серьёзно не хватает, — зал для спортивной и художественной гимнастики. Ну и скалодром. У нас в Тагиле есть чемпионы мира по данному виду спорта, а ближайшие скалодромы, где можно олимпийскую трассу преодолеть, — Тюмень и Пермь. В Свердловской области пока таких объектов нет. Вот стандартный скалодром — протяжённость 15 метров, и что в Мельбурне, что в Тагиле они должны одинаковые быть», — отметил Язовских.

Манеж планируется построить в районе Дворца водного спорта на Вагонке. По мнению начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Никкеля, данный участок — один из наиболее удобных в плане транспортной доступности, а его размер позволяет разместить не только сам манеж, но и сопутствующую инфраструктуру, включая автопарковку.

На строительство масштабного спортивного объекта потребуется порядка 1,5 миллиарда рублей. Сейчас обсуждается финансирование в равных долях между федеральным, областным и местным бюджетами. Также решается вопрос по привлечению внебюджетных средств. Открыть легкоатлетический манеж планируется к 2021 году.

Напомним, вопрос строительства легкоатлетического манежа был поднят 6 марта на встрече президента Владимира Путина с рабочей молодёжью «Уралвагонзавода». Молодёжный лидер сборочного цеха Олег Белоусов пожаловался президенту, что в городе не хватает спорткомплекса для занятия лёгкой атлетикой в зимнее время года.