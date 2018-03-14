Власти Нижнего Тагила выбрали место для легкоатлетического манежа, строительство которого одобрил Путин

Сегодня на совещании у главы Нижнего Тагила были представлены проекты строительства легкоатлетического манежа. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, Сергей Носов обсудил с собравшимися несколько вариантов размещения, конструктивных схем и технического оснащения спортивного объекта. В итоге была выбрана территория в районе Дворца водного спорта на Вагонке, занимающая площадь порядка семи гектаров.

По мнению начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Никкеля, данный участок — один из наиболее удобных в плане транспортной доступности, а его размер позволяет разместить не только сам манеж, но и сопутствующую инфраструктуру, включая автопарковку.

«Выбранная площадка позволяет разместить рядом открытое футбольное поле и отдельный зал для занятий спортивной гимнастикой. Вкупе с Ледовым дворцом получится спортивный комплекс, отвечающий современным запросам общества, — отметил мэр. — Наша основная задача — создать как можно больше возможностей для занятий физической культурой и спортом детей и молодёжи».

Генеральный директор московской компании «Стиль» Александр Абрашин продемонстрировал ряд наиболее удачных проектов подобных спортивных сооружений, реализованных в Тюмени, Брянске и Сочи. Глава города дал поручение профильным управлениям мэрии подготовить техническое задание на проектирование объекта и проработать концепцию застройки.

Напомним, вопрос строительства легкоатлетического манежа был поднят 6 марта на встрече президента Владимира Путина с рабочей молодёжью «Уралвагонзавода». Молодёжный лидер сборочного цеха Олег Белоусов пожаловался президенту, что в городе не хватает спорткомплекса для занятия лёгкой атлетикой в зимнее время года.