СК заявил о раскрытии убийства шансонье Михаила Круга спустя 17 лет

Следственный комитет России объявил о раскрытии всех обстоятельств убийства певца Михаила Круга, сообщается в специальном пресс-релизе ведомства.

«Следственными органами СК России был проверен каждый знакомый певца, а также люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также все жители посёлка, в котором произошла трагедия», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, которого долгое время подозревали в убийстве, раскрыл подробности преступления. По словам Агеева, он вместе с соратником Дмитрием Веселовым проник в дом Круга, чтобы украсть «антиквариат и ценности». Заказчик преступления, по информации следователей, планировал, что шансонье обнаружит факт хищения и обратится к нему за помощью, тот «найдёт» украденное, и в качестве благодарности Круг будет делиться частью гонораров от выступлений. Однако он внезапно вернулся домой, план сорвался, и Веселов застрелил музыканта.

Напомним, Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года. Шансонье получил огнестрельные ранения и позже скончался в городской больнице. Агеева задержали в 2003 году по делу о серии заказных убийств. Судом ему был назначен пожизненный срок. В начале августа Агеева возили на место преступления для проведения следственного эксперимента. Его соучастник Веселов был убит в 2003 году ещё одним членом банды «Тверские волки» Александром Осиповым.