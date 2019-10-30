СК заявил, что один из фигурантов «московского дела» признал вину в нападении на полицейского

На слушаниях в Басманном суде Москвы, прошедших 30 октября, представитель СК заявил, что задержанный в рамках «московского дела» Павел Новиков признал вину в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве. По словам самого Новикова, признание он подписал под давлением.

«Я был абсолютно не готов, меня подорвали в семь утра, я в шоке, потом ночь провёл в изоляторе, у меня не было доступа к защите с момента задержания. Вину я не признаю», — подчеркнул Новиков во время суда.

32-летнему Павлу Новикову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По материалам следствия, во время митинга 27 июля мужчина нанёс удары по шлему полицейского-кинолога предметом, похожим на бутылку. В СК заявили, что действия задержанного подтверждают показания свидетелей и видеозаписи с места событий.

Как пишет ТАСС, по итогам заседания суд отправил Новикова в СИЗО до 29 декабря.