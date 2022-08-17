СК завершил расследование массовой гибели от отравления суррогатным спиртом в Свердловской области

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела о массовом отравлении метиловым спиртом. По данным силовых ведомств, за период с 2020 по 2021 год от отравления некачественным алкоголем погибло 44 человека. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, сотрудники задержали 7 человек, которым грозит срок до 10 лет колонии в зависимости от занимаемой роли в преступном деле.

Задержаны шесть мужчин от 35 до 55 лет и одна 65-летняя женщина.

«Семь человек, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц), ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Санкцией наиболее тяжкой статьи УК РФ, инкриминируемой обвиняемым (ч. 3 ст. 238 УК РФ), предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — сообщает СК по Свердловской области.

По данным следствия, в период с лета 2020 по осень 2021 года бизнесмены участвовали в нелегальной продаже спиртного. Обвиняемые создали незаконную схему по приобретению, хранению и сбыту алкоголя. В сентябре 2021 года в нелегальный оборот была запущена партия опасного для жизни спиртного с концентрацией метанола 0,05%. Выяснилось, что из-за этой продукции пострадал 51 житель Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, 44 человека погибли.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что для сбора информации сыщики неоднократно выезжали в командировки в Самарскую область, Пермский край и Башкирию, а представители МВД совместно с коллегами из СК провели свыше 20 обысков, где изъяли более 8 тысяч литров опасного для жизни алкоголя.

«Тщательным проверкам подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Составлено 258 административных протоколов. Один из задержанных и ранее неоднократно нарушал действующее законодательство, в связи с чем привлекался органами внутренних дел к административной ответственности, в том числе как раз за реализацию сомнительного качества алкоголя и за незаконное предпринимательство», — сообщает полковник Горелых.

В настоящее время СК выполняет завершающие процессуальные действия.