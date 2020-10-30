СК завершил расследование дела о коррупции в отношении бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова

Второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела о коррупции в отношении 45-летнего бывшего генерального директора ОАО «Особая экономическая зона "Титановая долина"» и 52-летнего доцента одного из вузов Екатеринбурга, сообщается на сайте ведомства.

Первому обвиняемому следствием СКР инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки, совершённое с вымогательством взятки, в особо крупном размере), второму обвиняемому — совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2019 году 45-летний обвиняемый, выполнявший организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном юридическом лице, контрольный пакет акций которого принадлежит Свердловской области, вымогал взятку в размере 13 миллионов рублей у коммерческого директора одной из компаний, которая выступала подрядчиком по выполнению проектных и изыскательных работ, заказчиком которых являлось ОАО «Особая экономическая зона "Титановая долина"». Деньги 45-летний обвиняемый требовал за беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и оплату генеральному подрядчику выполненных работ.

«Второй обвиняемый, в свою очередь, осуществляя посредничество во взяточничестве, организовывал встречи 45-летнего обвиняемого и представителя подрядчика, на которых высказывались указанные незаконные требования о передаче взятки, а также угрозы о том, что в случае невыполнения требований для подрядчика наступят неблагоприятные финансовые последствия», — отметили в СК.

Передача части требуемой суммы взятки была осуществлена в одном из кафе Екатеринбурга 17 февраля 2020 года под контролем сотрудников управления ФСБ по Свердловской области, к которым обратился представитель подрядчика с заявлением о том, что у него вымогают взятку. Оба обвиняемых были задержаны в тот же день.