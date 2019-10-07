СК возбудил уголовное дело после попытки изнасилования 15-летней девочки-инвалида водителем-гастарбайтером

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» в отношении 29-летнего уроженца Средней Азии. По данным АН «Между строк», поздно вечером 1 октября в районе ТРЦ DEPO 15-летняя учащаяся нижнетагильской школы-интерната (девушка имеет 3-ю группу инвалидности по слуху) встретилась со знакомым ей Баходиром А. Между мужчиной и девушкой произошёл конфликт, после которого школьница написала заявление в полицию. Мужчина был опрошен сотрудниками правоохранительных органов, после чего отпущен. Также известно, что Баходир работает водителем в одном из автотранспортных предприятий города.

Как пояснил АН «Между строк» замруководителя следственного отдела Сергей Соседков, данная статья уголовного кодекса не предусматривает помещение подозреваемого под стражу на время расследования.