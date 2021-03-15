СК возбудил уголовное дело после обрушения на мужчину металлической арки в парке Екатеринбурга

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту обрушения металлической конструкции в парке Маяковского в Екатеринбурге. Напомним, арка упала на мужчину 14 марта во время масленичных гуляний, пострадавшего госпитализировали в больницу.

У мужчины была диагностирована травма спины, ушибленная рана правого надбровья, ушиб правого плеча, черепно-мозговая травма. Дело находится на контроле прокуратуры.

В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщается на сайте СК. Наказание по данной статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.