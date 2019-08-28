СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении стены дома в Новосибирске (ВИДЕО)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») по факту обрушения стены и перекрытия одноэтажного дома в Новосибирске, со ссылкой на местное управление Следственного комитета пишет ТАСС. При ЧП погибли по меньшей мере два человека.

Инцидент произошёл на стройке в реконструируемом здании на улице Ударной. Площадь обрушения составляет около 350 квадратных метров. Под завалами могут находиться до 12 человек.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения ТАСС добавили, что к месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики.