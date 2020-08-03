СК возбудил уголовное дело после драки десантников с росгвардейцами в парке Горького

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о применении насилия к представителю власти после драки в парке Горького между бойцами Росгвардии и десантниками, отмечающими день ВДВ, со ссылкой на пресс-службу СК передаёт «Дождь».

По версии следствия, 2 августа в парке Горького росгвардейцы «пресекли нарушение общественного порядка», в результате двое сотрудников получили повреждения. В СК также заявили, что участники конфликта установлены, с ними проводятся следственные действия.

Ранее Baza писала, что столкновение произошло после того, как один из десантников, отмечавших день ВДВ, ударил бойца Росгвардии. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что конфликт начался после того, как десантников попросили «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим». В результате пострадал срочник Росгвардии, стоящий в оцеплении. Сообщалось о четырёх задержанных.