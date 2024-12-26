СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после нападения бродячей собаки на двух девочек в Нижнем Тагиле  

После публикации в СМИ информации о нападении бродячей собаки на двух подростков в посёлке Северный Нижнего Тагила следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о установленных обстоятельствах.

Также в связи с нападением безнадзорной собаки на несовершеннолетнюю девочку прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку.

«Установлено, что 24 декабря 2024 года в 16:25 вблизи ДК “Космос”, расположенного на улице Щорса в Нижнем Тагиле, безнадзорная собака напала на 12-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. Несовершеннолетняя бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в медицинское учреждение, где ей был поставлен диагноз — укушенная рана правой кисти. В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будут установлены обстоятельства произошедшего. Будет выясняться, заключен ли муниципальный контракт администрацией города на отлов безнадзорных животных и, при его наличии, как выполняются условия контракта подрядной организацией. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве.