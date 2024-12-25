В Нижнем Тагиле бездомная собака покусала двух девочек

Накануне днём в посёлке Северном бездомная собака напала на двух девочек, 12 и 14 лет. Одна из пострадавших рассказала подробности нападения сообществу «Инцидент Нижний Тагил». Она сообщила, что недалеко от ДК «Космос» гуляли две бездомные собаки, одна из которых неожиданно напала на неё и её подругу, когда они проходили мимо здания. На помощь девочкам подбежал охранник и отогнал собак.

«Уважаемые жители посёлка Северный, вчера произошёл страшный случай — двух несовершеннолетних девочек покусали собаки. Девочек увезли на скорой. Я сама видела их покусанные руки. Это очень страшно! В районе действительно много бездомных собак, нужен отлов. Наши дети и мы все в опасности! Дети, старушки — все жители. Я прошу вас, умоляю, делайте заявки, пишите жалобы во все инстанции, звоните в 112 — наше спасение, наше здоровье, жизнь и здоровье наших детей и родных — все в наших руках! Хватит молчать! Меня одну власти не услышат, если будет много заявок — отлову быть. Сегодня покусали чужого ребёнка, завтра собаки могут напасть на вашего!» — рассказала очевидец.

Другая жительница подчеркнула, что случаи нападения бездомных собак происходят ежедневно, и это далеко не первый случай. Людям страшно не только отпускать детей одних на улицу, но и самим выходить из дома. По ее словам, животные держат в страхе всех жителей посёлка.

«Ежедневно происходят подобные случаи, это далеко не первый, не единичный случай! И куда только местные жители не обращались, куда только не жаловались — результата ноль! Скажите, что должно ещё произойти, чтобы, наконец-то, власти города трудовой доблести снизошли до проблем рядовых горожан?! Может быть (упаси бог, не дай бог до такого дня нам дожить, власти города, во главе с господином Пинаевым, ждут, когда чьего-нибудь ребёнка живьём загрызут эти "милые" пёсики?! Когда сожрут кого-то?! Очень-очень страшно не то чтобы отпускать детей одних на улицу, в школу, страшно выходить самим из дома! Собак очень много, они агрессивные в отношении людей, домашних собак и кошек», — высказалась подписчица сообщества.

По факту нападения собак пострадавшие написали заявление в полицию.