СК возбудил уголовное дело на главу МВД Украины за недопуск россиян на избирательные участки 18 марта

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Поводом стал недопуск россиян на избирательные участки в посольствах в день президентских выборов 18 марта. Сотрудники СК считают, что глава МВД лично давал указания полицейским у посольств в Киеве, Одессе и Харькове, рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что своими действиями Аваков и «иные лица» нарушили законные права россиян, «гарантированные Конституцией». Они обвиняются в «воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах».

«В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ», — отмечают в СКР.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления и личности других людей, которые могут быть причастны к его совершению.

Напомним, по итогам выборов президента РФ 18 марта действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,68% голосов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, на третьем — представитель ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.