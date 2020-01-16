СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в суде в Новокузнецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек в здании мирового суда в Новокузнецке, сообщается на сайте управления СКР по Кемеровской области.

По данным следователей, 45-летний мужчина в здании мирового суда выстрелил из ружья в судебного пристава и женщину-свидетеля. Пристав, который остановил стрелка на входе в здание, от полученных ран скончался в автомобиле скорой помощи. Женщина, в которую задержанный выстрелил в кабинете суда, госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В сообщении уточняется, что в момент начала стрельбы тревожную кнопку смог нажать один из очевидцев. Судебные приставы и сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего. Задержанному может быть предъявлено обвинение в убийстве, следствие ходатайствует о его аресте.

Стрелявший может быть подсудимым по одному из дел. Недовольный судебными слушаниями, он, по предварительным данным, забрал ружьё-дробовик из машины и с ним вернулся в здание суда.