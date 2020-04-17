СК возбудил дело о массовых беспорядках после бунта в колонии Ангарска

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после бунта, произошедшего в колонии строгого режима № 15 в городе Ангарске Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

Дела завели по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. В СК сообщили, что установили около 200 человек, участвовавших в бунте.

Напомним, 9 апреля заключённые штрафного изолятора в ИК-15 Ангарска вскрыли вены, протестуя против действий администрации. На следующий день в колонии подожгли несколько рабочих построек. Спецназ подавил бунт заключённых. После случившегося в колонии нашли тело одного погибшего заключённого. Сами заключённые утверждали, что погибли двое.

Во ФСИН говорили, что бунт начал один из заключённых, отказавшийся от личного обыска, после чего его поддержали заключённые в ШИЗО. По версии правозащитников, бунт начался после того, как в колонии избили заключённого, вскрывшего вены в знак протеста против издевательств.