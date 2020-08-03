СК возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено после обнаружения в окрестностях бывшего концлагеря в посёлке Моглино массового захоронения людей — в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. Массовые расстрелы узников производились также в районе посёлка Глоты и других населённых пунктов Псковской области.

Как сообщила Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времён Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы». Сейчас СК совместно с Минобороны продолжает извлекать останки людей в районе посёлка Моглино, а также проводит поисково-разведывательные мероприятия в районе посёлка Глоты.

«Тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности», — сообщила Петренко.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело о геноциде в финских концентрационных лагерях на территории современной Карелии во времена Великой Отечественной войны.