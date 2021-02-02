СК в третий раз отказался возбуждать дело о самосожжении журналистки Ирины Славиной

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной, со ссылкой на адвоката семьи погибшей Александра Караваева пишет «МБХ медиа».

По словам адвоката, решение принято на основании психолого-психиатрической экспертизы, проведённой после смерти Славиной. В ней эксперты посчитали, что самосожжение журналистки — «это своеобразная манипуляция обществом».

«Это суицид протеста, который всегда окрашен аффектом гнева, мести», — говорится в постановлении.

Также в документе отмечается, что самосожжение журналистка совершила «по собственной воле, в форме протеста на фоне идеи борьбы с действующей властью».

Ирина Славина, главный редактор издания KozaPress, 2 октября совершила самосожжение перед зданием нижегородского управления МВД, написав перед этим в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Славину неоднократно привлекали к административной ответственности как за её публикации в KozaPress, так и за активистскую деятельность. После её гибели родственники потребовали возбудить дело по статьям о доведении или склонению к самоубийству.