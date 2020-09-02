СК ужесточил обвинение экс-полицейским из дела журналиста Ивана Голунова

Следственный комитет РФ ужесточил обвинение экс-полицейским, которые подозреваются в фабрикации уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщило само издание со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы Голунова. Он написал в телеграме, что бывших правоохранителей теперь обвиняют также в совершении преступления организованной группой (ст. 35 УК РФ).

Ранее экс-полицейским предъявляли превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, фальсификацию доказательств по уголовному делу и незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

Напомним, 6 июня в центре Москвы Голунова задержали полицейские. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. Пресс-служба столичного управления МВД заявляла, что наркотики нашли у него при себе и дома и что его проверяют на связи с группировкой наркоторговцев. 8 июня суд поместил журналиста под домашний арест. Голунов вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.

В связи с этим делом были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова. Позже журналист «Медузы» сообщил, что по его делу задержали бывших полицейских. Сегодня в деле пять фигурантов: Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев (находятся в СИЗО), а также Денис Коновалов, давший изобличающие показания на своих коллег (он под домашним арестом).