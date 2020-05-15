СК установил IP-адреса, с которых были размещены фото Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет РФ установил IP-адреса, с которых были размещены фотографии Гитлера и Гиммлера на сайтах виртуального шествия «Бессмертный полк», а также личности их владельцев.

«Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», — сообщила 15 мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что в настоящее время ведётся розыск установленных лиц. Главным следственным управлением СК РФ расследуются уголовные дела за реабилитацию нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ из-за загрузки фотографий Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на сайт «Бессмертного полка». По версии следствия, злоумышленники в разное время опубликовали фотографии нацистов, указав, что это участники ВОВ Гитле Адоль Алоисо и полковник Василий Алексеев.