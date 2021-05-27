СК: Слова Бастрыкина о трагедии в Казани вырвали из контекста

Следственный комитет России разъяснил слова главы ведомства Александра Бастрыкина, ранее связавшего трагедию в школе в Казани с нежеланием родителей учеников платить за охрану: в ведомстве пояснили, что фраза вырвана из контекста и Бастрыкин не обвинял родителей в случившемся, сообщается на сайте СК.

Ранее Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве пересказал свой диалог с директором гимназии, где выпускник застрелил девять человек.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против". — "Почему?" Молчит. А я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал он.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. Однако в дальнейшем в своём выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, 11 мая в Казани выпускник гимназии Ильназ Галявиев устроил в ней стрельбу. Также он привёл в действие взрывное устройство. В результате трагедии погибли девять человек, в том числе семь школьников и два учителя, ещё 25 человек пострадали. Обвиняемый был арестован, ему предъявлены обвинения в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).