СК разыскивает педофила, напавшего на трёх девочек под Сысертью

Следственный комитет обратился за помощью к гражданам в установлении личности мужчины, подозреваемого в педофилии, сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

«В производстве следственного отдела по городу Сысерть СКР по Свердловской области находится уголовное дело, возбуждённое по факту развратных действий в отношении несовершеннолетних», — рассказал он.

По данным следствия, в период с 1 по 17 августа у дома по улице Гагарина в посёлке Большой Исток неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней 2012 года рождения. Позже, 24 августа, в период с 17 до 18 часов на территории у дома по улице Гагарина в том же посёлке подозреваемый совершил развратные действия в отношении ещё двух несовершеннолетних — 2012 и 2010 года рождения.

«Розыском злоумышленника занимаются сыщики уголовного розыска ОВД Сысерти совместно с коллегами из регионального главка МВД. На причастность к преступлению оперуполномоченные проверяют в том числе ранее судимых за аналогичные деяния, ведущих асоциальный образ жизни, наркозависимых граждан и состоящих на психиатрическом учёте в медицинских клиниках», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приметы подозреваемого: мужчине на вид 40–50 лет; славянской внешности; рост 180–190 см; волосы седые (белые, возможно крашеные), крепкого телосложения. В момент совершения преступления был одет в синюю кофту с длинным рукавом, тёмно-синие джинсы (возможно, чёрные), тёмную обувь.

Тех, кто опознал подозреваемого, просят обращаться по телефону дежурной части полиции: 8 (34374) 3-19-90.