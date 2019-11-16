СК проводит проверку по факту смерти Никиты Исаева

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти лидера общественного-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов — Москва.

«По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, Никита Исаев умер утром 16 ноября на 42-м году жизни по пути из Тамбова в Москву. По словам пресс-секретаря политика Александра Макаренко, Исаеву стало плохо в поезде.