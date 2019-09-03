СК прекратил уголовное преследование пяти обвиняемых по «московскому делу»

Следственный комитет пришёл к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов «московского дела» — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева, сообщается на сайте ведомства.

«Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России», — подчеркнули в СК.

Один из пяти фигурантов, в отношении которых дело закрыли, — Валерий Костенок — в ходе следствия признал вину.

Также сегодня Тверской районный суд Москвы вынес приговор фигурантам «московского дела» Данилу Беглецу и Ивану Подкопаеву по статье о применении насилия к полицейским: Беглеца приговорили к двум годам колонии общего режима, Подкопаева — к трём годам колонии общего режима.

Ранее фигурант «московского дела» Владислав Синица получил 5 лет колонии за твит о детях полицейских и бойцов Росгвардии. Ожидается, что в течение дня суды вынесут ещё шесть приговоров другим обвиняемым.