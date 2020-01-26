СК прекратил уголовное дело в отношении экс-главы госкорпорации «Роснано», обвиняемого в растрате 220 млн рублей

Следственный комитет России прекратил возбуждённое в 2009 году уголовное дело в отношении экс-главы госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда, а также финансового директора компании Святослава Понурова. Их обвиняли в растрате 220 млн рублей.

Как пишет ТАСС, дело прекратили за истечением сроков давности.

Согласно УК РФ, максимальное наказание по статье за растрату предусматривает до 10 лет лишения свободы и выплату штрафа до 1 млн рублей. Срок давности по ней составляет 10 лет.

Напомним, Меламед и Понуров были задержаны в 2009 году в рамках дела о растрате 220 млн рублей в «Роснано». Позже их поместили под домашний арест. По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», заключал от имени госкорпорации договоры об оказании компанией консультационных услуг, под видом которых «Алемар» получил более 220 млн рублей. Деньги на счета перечислял Понуров.