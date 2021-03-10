СК прекратил дело против подростков, планировавших «взорвать» здание ФСБ в Minecraft

Следственный комитет прекратил уголовное дело против 14-летних подростков из Красноярского края, которые обсуждали взрыв здания ФСБ, построенного в виртуальном пространстве игры Minecraft.

Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на постановление, дело прекращено за отсутствием состава преступления. Следствие посчитало, что в действиях подростков нет «необходимой структурированности», подразделений, а также «чёткого распределения функций между участниками». Все трое имеют право на реабилитацию.

Однако подросткам вменяют прохождение обучения для участия в террористической деятельности. Одного из них также обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение, хранение или ношение оружия.

О задержании подростков стало известно в ноябре прошлого года. Их задержали после того, как они расклеили листовки на здании ФСБ в поддержку анархиста Азата Мифстахова, обвиняемого по делу о нападении на офис «Единой России». Силовики обнаружили в их телефонах переписку, в которой обсуждалась идея взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Одного задержанного отправили в СИЗО, его приятелей — под домашний арест. Сегодня им планировали предъявить окончательное обвинение.