СК предъявил экс-губернатору Сергею Фургалу окончательное обвинение

Следственный комитет России предъявил бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского.

В ведомстве заявляют, что следствие пришло к однозначным выводам о причастности Фургала к указанным преступлениям, мотивом которых был передел рынка чёрного и цветного металла на Дальнем Востоке. С этой целью, по информации СК, Фургал и его компаньон Николай Мистрюков решили устранить Александра Смольского, имевшего в Амурской области пункты приёма металлолома.

«Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путём подачи заявлений в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента», — сообщает Следственный комитет.

В гараж, где находился Смольский, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с воротами; вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря этому Смольский выжил.

«После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл. Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления», — отмечают в ведомстве.

Убийство бизнесмена Евгения Зори произошло в 2004 году. У предпринимателя с Фургалом в своё время возник конфликт из-за производственного помещения в Хабаровске. Когда Зоря прилетел в Хабаровск из Канады, чтобы решить спорный вопрос, его расстреляли по дороге от парковки к себе домой — в непосредственной близости от РОВД. Он попытался оказать сопротивление, но убийца выпустил в него восемь пуль. Киллером был участник организованной группы — Андрей Палей, который также сейчас находится под стражей.

«После убийства Евгения Зори Фургал и его деловые партнёры — Николай Мистрюков и Олег Булатов — задерживались в качестве подозреваемых, так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех. Однако в 2004 году уголовное преследование было прекращено ввиду недостаточности доказательств. Но Булатов заподозрил своих компаньонов в организации этого убийства. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей», — рассказывают в СК.

Булатов был расстрелян возле своего дома, где его ещё живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после прозвучавших выстрелов. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля 2020 года возле своего дома в Хабаровске. Следственный комитет назвал задержание главы региона «работой по декриминализации Дальнего Востока». Как ранее писали СМИ, показания против Фургала дали Палей, Кадыров и Мистрюков. Экс-губернатор не признал вину.

С лета 2020 года в Хабаровске проходят митинги и шествия в поддержку Фургала. Отметим, что он стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победу над кандидатами Кремля на выборах 2018 года. В Хабаровском крае Фургала называли народным губернатором из-за его популярных инициатив.