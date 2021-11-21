СК поможет в поисках родственников тагильчанина, погибшего во время ВОВ в Калужской области

В Нижнем Тагиле поисковики обратились в Следственный отдел СК по Ленинскому району за помощью в поиске родственников Полуектова Николая Васильевича, который погиб на полях Великой Отечественной войны, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, поисковый отряд «Тризна» обнаружил останки солдата 20 июля в ходе поисково-разведывательного мероприятия на территории Износковского района Калужской области.

Представители отряда установили, что Николай Полуектов родился в 1910 году в селе Горбуново, был мобилизован Нижнетагильским РВК и служил в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 43-й армии в звании младшего сержанта. Также тагильчанин был женат на Ивановой Александре Владимировне. Кроме этого, у Полуектова и Ивановой был сын, а также у Николая был родной брат, однако имена и фамилии родственников неизвестны.

«Представители Нижнетагильского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" обратились в следственный отдел СК по Ленинскому району Нижнего Тагила с вопросом об оказании помощи в поиске родных погибшего солдата. Необходимые документы (результаты исследования информации из воинских медальонов, а также сведения из архивных документов) были переданы сотрудникам СК», — комментируют в ведомстве.

Если вы имеете какую-либо информацию о родственниках Николая Полуектова, просьба сообщить по телефонам: 8 (3435) 41-19-27, 8 (3435) 41-19-62 или 8 (912) 689-91-61.