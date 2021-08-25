В Нижнем Тагиле поисковики ищут родственников погибшего во время ВОВ в Калужской области

В Нижнем Тагиле ищут родственников Полуектова Николая Васильевича, который погиб на полях Великой Отечественной войны. Как рассказал АН «Между строк» руководитель московского поискового отряда «Тризна», останки солдата обнаружены 20 июля в ходе поисково-разведывательного мероприятия на территории Износковского района Калужской области.

Николай Полуектов родился в 1910 году в селе Горбуново, был мобилизован Нижнетагильским РВК и служил в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 43-й армии в звании младшего сержанта. Также тагильчанин был женат на Ивановой Александре Владимировне.

По словам поисковиков, всего на территории раскопок были обнаружены останки десяти человек и три воинских смертных медальона уставного образца.

Кто имеет какую-либо информацию о родственниках Николая Полуектова, просьба обратиться в нижнетагильский поисковый отряд «Ратник» по телефонам: 8 (900) 205-87-61, 8 (953) 005-23-89.