СК подключится к рассмотрению уголовного дела против отчима, избившего 10-летнего пасынка до полусмерти

В Верхней Пышме пьяный отчим жестоко избил 10-летнего пасынка железной линейкой, пишет Znak.com.

По словам матери ребёнка Веры Хохловой, вырвать сына из рук разъярённого отчима получилось только с помощью прохожих. Вечером 10 июня Вера, как обычно, мыла посуду, дети в это время находились у себя, а выпивший муж отсыпался в дальней комнате. Внезапно она услышала оглушительный крик сына: оказалось, что глава семейства проснулся и внезапно начал избивать ребёнка.

«Метровой железной линейкой он бил, прямо забивал. Он кричал: "Я тебя буду бить, пока ты дышать не перестанешь"», — рассказала Хохлова.

Женщина поняла, что сама не справится с озверевшим супругом, поэтому схватила 3-летнюю дочь и побежала за помощью на улицу. На призывы Хохловой откликнулись случайные прохожие. Пока отчим переключил свой гнев на защитников, матери удалось вырвать сына и вынести его из квартиры. Женщина рассказала, что ребёнок был весь в крови и синяках и не подавал признаков жизни. Уже на улице ей наконец удалось вызвать скорую помощь и полицию.

«Я уж испугалась, но как-то на себе его вниз спустила, не помню как, в шоковом состоянии была. Я говорю сыну: терпи-терпи, скорая приедет. Вышли мужчины из подъезда, которые сказали, что кое-как сами ушли оттуда. Потом вышел и муж, но в этот же момент подъезжает полиция. Тот побежал, но они его поймали», — рассказала мать пострадавшего мальчика.

Врачи диагностировали у ребёнка многочисленные травмы головы, трещины, ушибы мозга, кровоизлияние. Также в ходе обследования выяснилось, что у мальчика начальная форма неврологической болезни.

В тот же вечер Хохлова написала заявление в полицию. Но 24 июня от следователей пришёл отказ в возбуждении уголовного дела. Из-за страха перед агрессивным мужем женщина была вынуждена вместе с детьми уехать из города. По словам Хохловой, её уже начали донимать с угрозами его родные и знакомые.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что пышминские дознаватели всё же возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), статья предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

«В настоящее время "кухонный боксёр" по материалам полиции арестован на 10 суток в рамках административного делопроизводства, а в ближайшее время представители ОВД Верхней Пышмы уже в рамках возбуждённого уголовного дела будут ходатайствовать о дальнейшем содержании задержанного гражданина под стражей. Данная ситуация находится под личным контролем руководителя полиции Верхней Пышмы Анатолия Новикова», — сообщил Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заверил, что уголовное дело, возбуждённое полицией, будет передано в органы СКР для расследования по признакам преступления «Покушение на убийство малолетнего».