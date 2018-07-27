СК отказал депутату от КПРФ в расследовании смерти трёх императоров и одного царя

Следственный комитет отказал депутату КПРФ Валерию Рашкину в требовании возбудить уголовные дела по факту смерти российских императоров Ивана VI, Петра III и Павла I и царя Фёдора II Годунова, пишет «Медуза». Причиной отказа стала недостаточность оснований. Заявление Рашкин подал ещё в мае 2018 года.

Ответ Следственного комитета разместил в своём Twitter телеведущий Владимир Соловьёв.

«Ну вот что у этого депутата в голове? Ему больше делать нечего? Какой-то троллинг СК», — прокомментировал Соловьёв.

В ответе телеведущему Рашкин подтвердил, что это троллинг.

«Пусть реальными преступлениями занимаются, а не раскопками. И очень печально, что вот это вызывает бешеный отклик, а реальные правонарушения — нет», — написал политик.

Напомним, в 2015 году Следственный комитет возобновил расследование смерти Николая II и его семьи, а 25 июля в интервью с «Известиями» руководитель СК Александр Бастрыкин рассказал о результатах расследования смертей Николая II и Александра III. Проведённые экспертизы опровергли версию, согласно которой императора Александра III отравили.