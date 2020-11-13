СК объявил в федеральный розыск жительницу Верхней Пышмы, избившую двух полицейских

Следственный отдел по Верхней Пышме СК России по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела объявил в федеральный розыск 25-летнюю местную жительницу Альбину Знаменскую, со ссылкой на помощника руководителя регионального СУ СК Максима Чалкова пишет ЕАН.

«Ей инкриминируется совершение двух эпизодов преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"», — сообщил Максим Чалков.

По версии следствия, вечером 18 февраля женщина после семейного скандала была доставлена в дежурную часть отдела полиции, где «продолжала вести себя агрессивно», устроила дебош и избила двух полицейских.

«В конце июля 2020 года, уже находясь под следствием, женщина решила уйти от ответственности и скрылась из Верхней Пышмы, в связи с чем она была объявлена в федеральный розыск. По некоторым сведениям, женщина может находиться в Санкт-Петербурге. Кроме того, по имеющейся информации, объявленная в розыск гражданка находится на 4-м месяце беременности, в связи чем не исключено её обращение в женскую консультацию по месту пребывания», — добавил Чалков.

Приметы Знаменской: рост около 165 см, худощавое телосложение, темные волосы, в носу пирсинг в виде гвоздика.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просят обращаться в СК по телефонам 8-919-388-73-78 или 8-912-686-79-09. Конфиденциальность гарантируется.