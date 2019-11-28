СК обвинил двух майоров ФСБ в организации преступной ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Следственный комитет назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как частная военная компания «Е.Н.О.Т. корп.», пишет «Коммерсантъ». Лидера организации и участников обвинили в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах по приказу кураторов — двух майоров ФСБ.

Уголовные дела в отношении организаторов и участников ЧВК завели в октябре. Под подозрение попали сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев — их считают причастными к организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также к разбоям и кражам. Они якобы отдавали приказы главе «Е.Н.О.Т.» Роману Теленкевичу, а исполняли их неустановленные сотрудники ЧВК. Сама организация, следует из постановления, была структурным звеном организованного преступного сообщества.

Следствие считает, что члены организации сначала вместе с силовиками приходили на обыски в офисах и домах в Москве, а после их завершения выносили вещи, в том числе компьютеры и мобильные телефоны. В декабре 2016 года они похитили деньги и ценности на сумму 4,8 миллиона рублей у фигурантов дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Пострадавшие написали заявления через три года. В то же время в Туапсе участников «Е.Н.О.Т.» и его главу заподозрили в вымогательстве. Они признали причастность к нападениям в Москве.

Майоров ФСБ Мрищука и Барякшева арестовали, однако через 18 дней Южный окружной военный суд распорядился освободить Мрищука из СИЗО — апелляционная инстанция посчитала, что он был арестован с процессуальными нарушениями и усомнилась в самом событии преступлений. Следствие не ходатайствовало о продлении ареста Барякшева, его освободили, и он вернулся в Москву, однако на работе майор не появился. Источники считают, что он мог признать вину и начать сотрудничать со следствием.

«Е.Н.О.Т.» официально зарегистрирована в Москве. Согласно уставу, организация занималась военно-патриотическим воспитанием молодёжи и развитием духовно-нравственных традиций. Члены организации участвовали в кампаниях на востоке Украины и в Сирии. В 2016 году глава Крыма Сергей Аксёнов объявил Теленкевичу благодарность как члену Союза добровольцев Донбасса «за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма».