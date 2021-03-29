СК начал проверку после «бунта заключённых» в колонии в Каменске-Уральском

Следователи СКР выясняют обстоятельства инцидента в колонии № 47 Каменска-Уральского, где несколько заключённых порезали себе вены, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

«Истребована и анализируется необходимая документация — в частности, должностные инструкции представителей администрации колонии, сведения об оказании медицинской помощи причинившим себе повреждения осуждённым, а также характеризующие материалы в отношении них. Осуществляются и иные проверочные мероприятия. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР.

О бунте в колонии ранее со ссылкой на родственников заключённых ИК-47 сообщал портал E1.ru. По данным источников издания, осуждённые, отбывающие наказание в колонии, начали резать себе вены в знак протеста против насилия со стороны активистов ИК, которые, по словам осуждённых, угрожали им изнасилованием. Сколько конкретно человек участвовали в бунте — неизвестно, но издание сообщает о «сотне заключённых».

Официально в ГУФСИН по Свердловской области заявили, что царапины на предплечья нанесли себе пять человек и это может быть квалифицировано по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). В ГУФСИН также продолжают настаивать, что беспорядки в колонии были не массовыми, а те заключённые, которые показательно занимались членовредительством, делали это «для реализации своих демонстративно-шантажных замыслов».

В общественной наблюдательной комиссии сказали, что колония является одной из самых «пыточных» в регионе.