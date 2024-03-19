СК начал проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила начал проверку по сообщению в СМИ информации о нападении стаи бездомных собак на 9-летнего мальчика в районе проспекта Мира.

Как сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил», ЧП произошло 16 марта. Ребёнок возвращался домой, и в районе моста на него накинулись несколько собак. Мальчик отделался лёгкой травмой только благодаря женщине, которая проходила мимо и отогнала животных.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия; выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Кроме того, истребуется документация об организации уполномоченными должностными лицами мероприятий по отлову безнадзорных собак. По итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка, следствием СКР будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Отметим, что аналогичное ЧП произошло 6 марта на этом же месте. Местные жители не раз жаловались, что агрессивная стая облюбовала теплотрассу в районе моста и периодически нападает на людей.