СК начал проверку по факту издевательств над пожилой пациенткой в московской больнице

Следственный комитет и департамент здравоохранения Москвы начали проверки после того, как в интернете появилась видеозапись из больницы № 36 имени Иноземцева, где сотрудницы медицинского учреждения якобы издевались над пожилой пациенткой, пишет «Интерфакс».

Ранее в СМИ было опубликовано видео, где предположительно пьяные медсёстры московской больницы издевались над пожилой пациенткой, кричали и били её. 25 апреля в телеграм-канале Mash появилась запись, которую изданию предоставила пациентка терапевтического отделения больницы. На записи видно, как женщины в медицинской одежде кричат «Чтоб ты сдохла, *****!» и «Я тебе вырву ***** щас ногу!», обращаясь к человеку, лежащему на каталке.

Свидетельница рассказала, что после отбоя услышала, как в коридоре пьяные медсёстры кричат и ругаются матом на пожилую пациентку. Она также утверждает, что сотрудницы больницы били пациентку: она слышала шлепки и хлопки, после которых старушка стала кричать.

Для выяснения обстоятельств в больницу выехали представители департамента и службы медицинской инспекции, был вызван главврач больницы. В департаменте подчеркнули, что по результатам проверки виновных отстранят, а к руководству применят дисциплинарные меры. Действия медсестёр были названы недопустимыми.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин «затребовал доклад об обстоятельствах инцидента в одной из московских больниц», сообщается на сайте ведомства. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники московского СК.