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СК начал проверку мэрии Серова после того, как жители за свой счёт починили мост

19.06.2019 11:43
СК начал проверку мэрии Серова после того, как жители за свой счёт починили мост

Следственные органы Следственного комитета по Свердловской области организовали доследственную проверку после того, как жители Серова за свой счёт отремонтировали мост через реку Какву, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи проверят, не было ли халатности в действиях чиновников администрации Серовского городского округа в связи с тем, что мост не ремонтировали. 

«В ходе проверки будет выясняться, поступали ли ранее в адрес администрации Серовского городского округа обращения от граждан по вопросу ремонта указанного моста, выделялись ли на реконструкцию (и должны ли были выделяться) какие-либо бюджетные средства. Для установления всех обстоятельств планируется опросить как местных жителей, так и должностных лиц администрации, истребовать и изучить соответствующую финансовую документацию», — отмечено в сообщении ведомства. 

Напомним, в минувшие выходные в Серовском районе местные жители отремонтировали мост на собственные средства. Мост через реку Какву ведёт к посёлку Чкаловский, садовым товариществам «ДОЗ» и «Смородинка». Сообщалось, что взяться за ремонт людей вынудило состояние моста и боязнь, что либо кто-то провалится, либо мост разберут окончательно. Своими силами жители посёлка и коллективных садов заменили на мосту деревянный настил, также засыпали галькой и заложили камнями ямы на дороге, ведущей к мосту. 

Пресс-секретарь главы Серовского городского округа Вера Теляшова рассказала, что власти сейчас пытаются выяснить, имели ли право люди сами ремонтировать мост, этим занимается правовое управление администрации.

Фото: 
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