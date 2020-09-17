СК начал проверку главы Клина, устраивавшей домработниц в бюджетные учреждения

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области начали доследственную проверку в отношении главы подмосковного городского округа Клин Алёны Сокольской, пишут «Известия».

В СК заинтересовались возможной причастностью чиновницы к трудоустройству своих помощников по хозяйству в детские сады муниципалитета и оплате их труда за счёт бюджета. Нанесённый ущерб может оцениваться в 7 млн рублей.

Издание отмечает, что с 2011 по 2018 год в Центр детства «Жемчужинка» и детские сады «Золотой ключик» и «Кристаллик» по распоряжению Алёны Сокольской, занимавшей тогда должность главы городского департамента образования, были оформлены восемь человек, в том числе специалист по ремонту квартир, сотрудник полиции, парикмахер, личный водитель семьи Сокольской и персональные няни её детей. Они регулярно получали там зарплату, причём сами об этом не знали. Деньги перечислялись на их именные карты Сбербанка, которых они даже не видели.

В результате этих махинаций бюджету Клинского округа был нанесён ущерб на сумму около 7 млн рублей, предполагают следователи. Стоит заметить, что среди обслуги Алёны Сокольской, «пристроенной» в детские сады, оказались и её родственники — например, племянник и его супруга.

Первыми на Сокольскую обратили внимание в редакции «Радио Свобода»: издание опубликовало два расследования о незадекларированных активах главы Клинского района Московской области Алёны Сокольской и её мужа, бывшего прокурора Тульской области Александра Козлова. По информации СМИ, у супругов были дома и коммерческая недвижимость на Тенерифе и квартира в элитном комплексе в Турции. Прокурор Козлов после выхода одного из материалов подал в отставку.