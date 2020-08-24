СК начал проверку двух наездов поездов на жителей Свердловской области

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР организовали проверки по факту смертельного наезда грузового поезда на 19-летнего молодого человека и травмирования 18-летнего юноши на двух станциях Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Оба ЧП произошли накануне, 23 августа, в обоих случаях пострадавшие «находились в колее пути».

Инцидент со смертельным исходом произошёл в 10:25 на 44-м километре станции Седельниково.

«Машинист приближающегося поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина на сигналы не реагировал. Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сказали в СК.

Второе ЧП произошло днём на станции Верхотурье: машинист также применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, сейчас 18-летний пострадавший находится в больнице.

В рамках проверки следователи СКР опросят очевидцев, родственников и близких погибшего и пострадавшего и уточнят обстоятельства происшествия. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.