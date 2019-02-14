СК начал проверку авиакомпании UTair, потребовавшей от пассажирки оплатить 11 мест для двоих детей с инвалидностью

Авиакомпания UTair вынудила жительницу Хабаровского края Наталью Загуменную купить для двоих детей с инвалидностью 11 билетов более чем за 60 тысяч рублей, рассказала Загуменная агентству «Хабаровский край сегодня».

8 февраля женщина летела в Москву из Кургана, где её семилетние сыновья с ДЦП проходили лечение в медицинском центре имени Илизарова. После операции один из мальчиков мог передвигаться только лёжа, второй — на коляске. В аэропорту представители UTair потребовали, чтобы женщина выкупила для детей 11 мест.

«Мне сказали, что, так как Максим лежачий, необходимо оплатить все девять мест, которые будут заняты для установки носилок. Матвею необходимо оплатить дополнительное место, так как у него одна нога в гипсе, не сгибается. Так мне объяснили в аэропорту, сказали, что в этой авиакомпании такие правила», — рассказала Загуменная.

На билеты она планировала потратить 16 тысяч рублей. У женщины не было необходимой суммы, поэтому она обратилась за помощью к своим родителям и в «Российский детский фонд».

В пресс-службе Utair объяснили РИА Новости, что женщина не уведомила о маломобильных пассажирах и авиакомпания не смогла подготовиться к их перевозке. СК начал проверку авиакомпании.