СК и прокуратура занялись детсадом в Екатеринбурге, где воспитательница издевалась над детьми

Прокуратура внесла представление начальнику департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой за то, что в детском саду № 473 воспитателем работала женщина без какого-либо профессионального образования, которая к тому же, по данным СМИ, издевалась над малышами, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проведения проверки стало коллективное обращение родителей в прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга. Родители сообщили, что воспитательница била детей по губам и зубам, чтобы насильно кормить обедом, не разрешала малышам ходить в туалет во время тихого часа, за провинности закрывала в одиночестве в спальне, била ложкой по коленкам и пальцам.

Отмечается, что директор этого детсада получила выговор, а воспитательница переведена на должность кастелянши.

Поведением воспитательницы также заинтересовался Следственный комитет.

«В рамках проверочных мероприятий будут проведены опросы сотрудников дошкольного образовательного учреждения, родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала воспитательницей указанная женщина, истребована и проанализирована необходимая документация, а также проведены иные необходимые мероприятия для дачи ситуации объективной правовой оценки», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.