«Сижу на уроках в трёх тёплых кофтах, и меня трясёт». Ученики школы №45 в Нижнем Тагиле пожаловались на холод в классах  

Ученики школы № 45 в Нижнем Тагиле второй день мёрзнут в учебных классах. Из-за морозов, которые держатся на Среднем Урале вторую неделю, на третьем этаже школы и в столовой стало прохладно — ученикам разрешили не снимать куртки и не переодевать сменную обувь.

«В школе причину не говорят, просто предупреждают о холоде и просят одеваться теплее. В кабинетах, которые находятся не на солнечной стороне, мороз страшный. Я сижу на уроках в трёх тёплых кофтах, и меня трясёт от холода. Сегодня некоторые ребята вообще в пуховиках за партами сидели. Учителя тоже утеплились, большинство ведут уроки в уличной зимней обуви, а не в “сменке”», — рассказала АН «Между строк» ученица старших классов школы № 45.

Директор школы № 45 Марина Зарипова подтвердила, что температура воздуха в школе в эти дни не самая комфортная.

«24 февраля ученики вышли с каникул. Без детей и взрослых здание остывает. Плюс стояли морозы и был сильный ветер. Мы попросили родителей, чтобы они одевали детей теплее. Претензий по поводу толстовок, тёплых вещей никто ребятам не предъявляет, хотя в обычное время мы просим соблюдать дресс-код. Считаем, что сегодня последний холодный день и всё будет нормально. Конечно, в школе не жарко, но бывало и холоднее», — говорит директор.

По словам Марины Зариповой, окна во всех учебных кабинетах и в столовой заменены на пластиковые. В столовой из-за большой площади помещения прохладно, поэтому обеды накрывают прямо перед переменой, чтобы блюда не успели остыть.

Холод в помещениях руководитель образовательного учреждения связывает со старыми деревянными окнами в рекреациях. К новому учебному году их надеются заменить благодаря финансовой поддержке депутатов гордумы.

Получить оперативный комментарий о том, много ли школ Нижнего Тагила замерзает, от управления образования или пресс-службы мэрии журналисту АН «Между строк» не удалось.