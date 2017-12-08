«Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти» на 330 млрд рублей

АФК «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении ущерба на сумму 330,4 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что предъявленная сумма ущерба превышает сумму двух исков «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» (302 млрд рублей).

На сайте «Системы» говорится, что в течение 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» предпринимали действия для «разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства», поэтому «Система» вынуждена обратиться в суд с требованием возместить ущерб.

«В то же время АФК "Система" подтверждает неоднократно заявленную ранее готовность к скорейшему урегулированию конфликта на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом», — говорится в заявлении корпорации.

Ранее «Роснефть» подала к «Системе» новый иск на 132 млрд рублей дивидендов «Башнефти» за 2009–2014 годы. Как пояснили в «Роснефти», иск был подан, так как «Система» не согласилась добровольно признать решение башкирского арбитража по первому иску на 136 млрд рублей.