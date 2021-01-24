Синоптики: Таких морозов в Свердловской области не было с 2006 года

Синоптики отметили сильные морозы на территории Свердловской области. По их данным, таких низких температур в регионе не было с 2006 года.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, установившуюся погоду региональные синоптики считают аномальной для Свердловской области. В северных районах региона температура холоднее нормы на 6–8 градусов.

«Уральцам придётся пережить сильный, но кратковременный мороз предстоящих выходных дней. Арктический антициклон опустится на юг и пройдёт через восточные районы Свердловской, Курганской областей, понизив ночную температуру до –30...–35, кое-где до –40...–43 градусов», — сообщает главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Однако, по словам синоптика, уже следующая неделя будет теплее обычного. Возможны слабые дневные оттепели. Теплу будет предшествовать снегопад, который начнётся в воскресенье днём. Температура воздуха на следующей рабочей неделе в южной половине Свердловской области будет колебаться ночью от –7 до –16, днём от –2 до –8 градусов. На севере региона погода по-прежнему окажется морознее на 5–9 градусов.