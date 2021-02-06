Синоптики Свердловской области обещают обильные осадки и оттепель, а затем резкое похолодание

В Свердловской области синоптики сообщили о последних тёплых днях в регионе. Уже в выходные температура воздуха резко опустится до —12 и -17 градусов, на севере области —19 и -24 градуса, а на крайнем севере столбики термометра опустятся до 31 градуса. Перед этим в некоторых районах Свердловской области пройдут сильные снегопады и дожди, метель с ветром, на дорогах образуется гололёд. В связи с этим ГИБДД по Свердловской области предупреждает водителей об опасности на проезжей части.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — напоминают в Госавтоинспеции.

Также водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен.

«В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается», — говорится в сообщении.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.